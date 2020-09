Coppa Italia di Eccellenza: domani sera in campo Albenga e Ospedaletti

Albenga. Si giocherà regolarmente la gara di Coppa Italia di Eccellenza tra Albenga e Ospedaletti in programma domani, mercoledì 23 settembre, allo stadio Annibale Riva.

Gli accertamenti relativi al caso di sospetta positività al Covid-19, evidenziato nei giorni scorsi all’interno della nostra prima squadra, e che aveva portato al rinvio della gara col Finale, hanno dato esito negativo pertanto ecco il via libera per il ritorno in campo.

Fischio d’inizio fissato alle ore 20,30. Al momento, a causa delle restrizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la disputa del match a porte chiuse.