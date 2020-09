Coppa Italia di Eccellenza, Albenga vittorioso 2-0 nel debutto stagionale

Albenga. Il girone 1 della Coppa Italia di Eccellenza ha proposto ieri sera la partita tra l’Albenga, al debutto stagionale, e l’Ospedaletti, reduce dal successo sul campo del Pietra Ligure.

Gara di grande intensità sin dai primi minuti di gioco, ma subito in salita per gli orange. Al 15°, infatti, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio su azione di contropiede finalizzata da Grandoni. Prima frazione giocata con grande ritmo da parte dell’Ospedaletti che in diverse occasioni ha avuto la possibilità di raggiungere il pari. Da segnalare il palo colpito su calcio di punizione dallo specialista Mattia Schillaci.

Anche il secondo tempo è stato giocato su buoni ritmi da entrambe le squadre con diverse occasioni da ambo le parti. Tra gli orange sugli scudi anche Matteo Frenna, abile a neutralizzare un paio di conclusioni avversarie. L’Ospedaletti ha poi terminato il match in dieci per via dell’espulsione di Mamone. La gara si è chiusa in pieno recupero con la rete in contropiede di Carballo che ha sancito il 2-0 finale.

Con il risultato di ieri sera il girone 1 vede in testa Albenga, Finale e Ospedaletti con 3 punti, seguiti dal Pietra Ligure a 0.

“Faccio i complimenti ai nostri avversari e a mister Caverzan, sono bravi e hanno grande personalità – ha dichiarato mister Alessandro Grandoni -. Sono contento al di là del risultato, abbiamo sempre lavorato di squadra: era la prima partita ufficiale, sono molto contento di quanto abbiamo dimostrato a livello di atteggiamento. Con la sola tecnica non si va avanti, lavorando sempre più di squadra possiamo arrivare ad essere protagonisti come vogliamo”.

“Abbiamo giocato una partita di sostanza – ha commentato Nicholas Costantini, ieri sera capitano -. Era da tanto che non si giocava e un po’ di ruggine era normale che ci fosse, ma è stato importante partire con il piede giusto”.

“Ce la siamo giocata alla pari nonostante la differenza di forza e di qualità, loro hanno una squadra costruita per vincere e forse avremmo meritato qualcosa di più – ha affermato mister Andrea Caverzan –. Abbiamo quasi sempre comandato il gioco e sono soddisfatto anche per aver finito la gara con molti under in campo. La stanchezza di domenica si è fatta sentire, ma sono contento perché abbiamo disputato una buona partita e sono fiducioso in ottica campionato. Per domenica penso che sarà difficile fare la formazione per gli elementi che abbiamo a disposizione, ma la qualificazione è ancora aperta”.

Il tabellino:

Albenga – Ospedaletti 2-0 (p.t. 1-0)

Albenga: Berruti, Gaggero, Brignone, Garbini, Fonjock, Olivieri, Balleri, Grandoni (s.t. 41° Gaglioti), Marquez (s.t. 40° Carballo), Costantini, Carro.

A disposizione: Alberico, Franco, Barchi, Romano, Gaglioti, Calcagno, Vignola, Di Bella, Carballo.

All. Alessandro Grandoni.

Ospedaletti: Frenna, Mamone, Fici, Cambiaso, Negro, Schillaci (s.t. 15° Agnese), Verardo (s.t. 15° Cassini), Negro, Cassini, Foti (s.t. 38° Mihai), Alasia (s.t. 3° Boeri).

A disposizione: Brizio, Agnese, Boeri, Mihai, Cassini, Galiera, Aretuso, Ambesi, Allegro.

All. Andrea Caverzan.

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia). Assistenti: Simone Colella (Imperia) e Mattia Delfino (Albenga).

Reti: p.t. 15° Grandoni (A); s.t. 47° Carballo (A).

Espulsioni: s.t. 35° Mamone (O).

Ammonizioni: p.t. 43° Negro (O); s.t. 6° Cambiaso, 22° Carro (A), 44° Costantini (A).

Recupero: p.t. 0′; s.t. 4′.