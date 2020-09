Controlli della polizia di Stato ad Albenga: identificate 40 persone, segnalato un minore

Albenga. Ieri sera, ad Albenga, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato P.S. di Alassio, della P.A.S.I. e del Reparto Prevenzione Crimine, specializzati in controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città – tra le quali la zona di Piazza del Popolo, Lungo Centa, Centro Storico e Stazione Ferroviaria – sono state identificate una quarantina di persone e controllati diversi veicoli ed un esercizio pubblico.

Un minore è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e per tale motivo è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990. Sono stati, inoltre, effettuati controlli diffusi, per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid 19.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.