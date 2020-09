Consegnata la bandiera verde alla scuola primaria “Giuseppe Massone” di Varazze

Varazze. Da mercoledì 30 settembre alla scuola primaria “Giuseppe Massone” di Varazze sventola una “Bandiera Verde”, il riconoscimento per il fattivo e coinvolgente impegno dagli alunni delle classi 5B e 2A, nella realizzazione del “Progetto Ambientale Eco-Schools” organizzato nel 2019 dalla Fee, Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale), per sensibilizzare le nuove generazioni studentesche sui problemi ecologici del pianeta Terra e trarne i dovuti insegnamenti, per una accorta disciplina di difesa ambientale.

La cerimonia della consegna del prestigioso drappo verde, portato dalle referenti del ponentelLigure della Fee, Albina Savastano e Marina Bri, si è svolta nel corridoio esterno dell’Istituto alla presenza del vice sindaco Luigi Pierfederici, dell’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, dei referenti della scuola, il dirigente Andrea Piccardi e l’insegnante Giovanna Suetta, nonché dagli “esecutori” del progetto, gli alunni che con entusiasmo hanno applaudito al riconoscimento della loro encomiabile “impresa”.

Dopo le parole di plauso indirizzate dalla referente Fee Albina Savastano agli alunni e loro insegnanti, con appropriate spiegazioni sul significato del “Progetto”, il vice sindaco Luigi Pierfederici ha sottolineato l’importanza dello stesso, soffermandosi sui risultati ottenuti dalla raccolta differenziata, che ha tagliato, nel 2019, il confortante traguardo del 75% (trampolino per ulteriori passi in avanti…), segno di un impegno civico che va a merito anche dei ragazzi, che nella scuola primaria assorbono e seminano in famiglia il messaggio di una necessaria e vitale ecologia, per un futuro più vivibile e sereno.

Gli interventi del referente dell’istituto comprensivo Varazze-Celle, il dirigente Andrea Piccardi e dell’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, hanno concluso la bella e significativa cerimonia, nella gioiosa cornice di tanti freschi sorrisi che le mascherine non sono riuscite a nascondere del tutto.