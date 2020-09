Liguria. Sono 23 gli eletti in consiglio regionale che hanno sottoscritto #NextLiguria, il documento con cui Confartigianato rilancia una serie di azioni concrete per la crescita delle microimprese liguri, partendo da sei tematiche fondamentali per lo sviluppo della regione (microimprese al centro; fisco, incentivi, credito e pagamenti; competitività; burocrazia; formazione e lavoro; infrastrutture, ambiente, trasporti ed energia).

Si tratta di Giovanni Toti, Ilaria Cavo, Lilli Lauro, Marco Scajola, Giacomo Raul Giampedrone, Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano di “Cambiamo con Toti Presidente”; Alessio Piana, Alessandro Piana, Gianmarco Medusei, Brunello Brunetto, Stefano Mai di “Lega Liguria Salvini”; Stefano Balleari, Gianni Berrino, Sauro Manucci di “Giorgia Meloni per Toti Fratelli d’Italia”; Claudio Muzio di “Forza Italia Berlusconi – Liguria Popolare”; Ferruccio Sansa, Armando Sanna, Pippo Rossetti, Enrico Ioculano, Davide Natale, Roberto Arboscello di “Partito Democratico – Articolo 1” e Fabio Tosi di “Movimento 5 Stelle”.

Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria, si complimenta con tutti i candidati eletti nelle ultime regionali, ricordando che la maggioranza di loro si è presa un impegno formale nei confronti degli oltre 150 mila addetti a “valore artigiano” del territorio: “Buon lavoro al presidente Giovanni Toti, confermato alla guida della Liguria anche nel prossimo mandato, e a tutto il consiglio regionale, in particolar modo ai “nostri” consiglieri eletti che si sono formalmente impegnati sottoscrivendo le proposte per le microimprese della regione”.

“Abbiamo ottenuto un primo grande risultato, ma l’impegno più importante inizia ora – sottolinea Grasso – Siamo dunque pronti a una costante verifica dei lavori della giunta e del consiglio regionale e, in particolare, dei 23 consiglieri che hanno sottoscritto le nostre proposte. Nel corso della prossima legislatura saremo a fianco delle nostre micro imprese e sempre disponibili nei confronti di tutti gli amministratori per costruire insieme ‘La Liguria del domani’”.