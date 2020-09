Comunali 2020, a Zuccarello vince nuovamente Claudio Paliotto: rinconfermato sindaco

Zuccarello. Claudio Paliotto è stato riconfermato sindaco di Zuccarello. Il primo cittadino uscente, e nuovamente candidato alla poltrona di primo cittadino, ha vinto con una percentuale del 65,57% (120 voti su un totale di 183).

Nel piccolo e storico borgo, che conta circa 300 abitanti (al voto è andato il 64,82% degli aventi diritto), la partita si è giocata a 3.

In lizza per la poltrona di sindaco c’erano, oltre a Paliotto con “Uniti per Zuccarello collaborazione e sviluppo”, che vinse le elezioni nel 2015 con il 75.39% dei voti, anche Luca Dalmasso con “Zuccarello che cambia” (34,43% con 63 voti) e Davide De Lorenzo con “L’altra Italia”.