“Come il sole”: nuovo singolo per il giovane savonese Jacopo Ottonello

Savona. È “Come il sole” il titolo del nuovo singolo di Jacopo Ottonello, giovane artista savonese, da oggi (venerdì 25 settembre) in radio e sulle piattaforme digitali, già disponibile su Spotify.

Jacopo Ottonello è nato a Savona nel 1999. Si avvicina alla musica fin da bambino; nel corso della sua adolescenza la musica è rimasta una costante, oltre ad una passione che è andata sempre più perfezionandosi. Nel 2019 partecipa “Amici di Maria De Filippi”, arrivando fino alle fasi finali dello show. A marzo 2020 pubblica il suo primo EP dal titolo “Colori” (KAZAL / Sony Music Italy), anticipato dal singolo “Cuore di Mare” scritto per lui da Enrico Nigiotti. Ad agosto 2020 è finalista al Festival di Castrocaro.

“Sin dal primo giorno di registrazione ero al settimo cielo – commenta Jacopo – per il solo fatto che il mio pezzo sarebbe stato poi lavorato da un professionista come Canova. Quando ho sentito il brano nella versione finale con la mia voce mi sono venuti i brividi. Sfido chiunque a non emozionarsi nel momento in cui ti accorgi che il tuo più grande sogno diventa realtà, ovvero quello di far diventare la musica il proprio lavoro”.