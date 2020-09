Come aumentare i follower su Instagram: le migliori strategie e metodi di crescita

Sono moltissimi coloro che si chiedono come fare per aumentare i follower su Instagram.

Se lo chiedono coloro che vogliono semplicemente avere più likes e chi vuole fare l’influencer. Se lo chiede anche chi vuole promuovere il proprio talento, il proprio business, i propri prodotti e/o servizi.

Insomma, si tratta proprio di un argomento all’ordine del giorno e non è un caso se anche tu ti trovi qui su questa pagina.

Fortunatamente, ci sono metodi che possono rivelarsi utili e non troppo difficili da mettere in atto. Vediamoli insieme ma premettiamo che, se vuoi farcela davvero, ci vorrà impegno, tempo e pazienza e anche tu potrai riuscire ad ottenere una maggiore visibilità sul social.

In alternativa potrai sempre rivolgerti a professionisti esperti capaci di fornirti tutto il supporto che stavi cercando permettendoti di comprare follower Instagram con profili reali e Italiani.

Ma quali sono le migliori strategie da mettere in atto? Per aumentare i follower su Instagram, potrai usare queste tecniche qui di seguito che ovviamente saranno da personalizzare in base ai tuoi specifici obiettivi.

Vediamo finalmente quali sono.

La frequenza ottimale per una migliore visibilità su Instagram

Come anticipato, quando vuoi avere successo sui social, elementi come impegno, tempo e pazienza sono ingredienti essenziali.

Sappi fin da subito che pubblicare una o due foto alla settimana non basta, soprattutto all’inizio, ci vuole molto di più.

Bisogna impegnarsi per postare almeno una volta al giorno e oltre alla continuità e alla quantità, bisogna puntare sulla qualità.

Quest’ultima deve riguardare l’immagine o il video in sé per sé, che dev’essere ben fatta/o e in grado di catturare l’attenzione.

Non dimenticatevi di inserire la caption, che deve essere creata con frasi interessanti per l’utente.

A volte basta una frase o una citazione. Quando però si tratta di business, può fare la differenza anche una bella call to action che porti la persona a cliccare su un link e/o ad eseguire un’altra azione.

L’importanza degli hashtag e delle storie

Quando si desidera attirare nuovi seguaci, non si può fare a meno di usare i giusti hashtag. Non devono essere troppi e neanche pochi, ma soprattutto devono essere idonei al post.

Gli hashtag sono un po’ come le parole chiave che usiamo per l’ottimizzazione SEO: aiutano i tuoi potenziali follower a trovare quello che pubblichi attraverso la ricerca.

In sostanza, con le keywords giuste otteniamo una maggior visibilità e un miglior posizionamento sui motori di ricerca come Google.

Con gli hashtag, invece, si può riuscire a far crescere il proprio seguito su Instagram e il numero d’interazioni ricevute sul profilo.

Queste parole aiutano chi vuole sapere come aumentare i follower su Instagram ad avere più visibilità e a far trovare i propri post tramite la ricerca del social.

Concludendo, possiamo dire che è fondamentale usare gli hashtag… ma non bisogna dimenticarsi delle Stories!

Il fatto che scompaiano in poche ore scatena un senso di urgenza e curiosità negli utenti. Quindi, con un post di qualità e con gli hashtag giusti, potrai pubblicare storie in grado di catturare l’attenzione degli utenti e acquisire una popolarità ancora maggiore. Non è questo quello che volevi?

Come aumentare i follower su Instagram: l’aiuto che non guasta mai

Insomma, i metodi e le strategie per migliorare la tua like visibility e la tua popolarità su Instagram sono molteplici e capirai perché in molti si rivolgono a dei consulenti social.

Perché richiedono tempo, impegno e pazienza. Tu hai abbastanza tempo, impegno e pazienza? Se la tua risposta dovesse essere no, sappi che per ottenere risultati più rapidamente e per non impazzire troppo, non è una cattiva idea richiedere aiuto ai professionisti del settore.

Puoi comprare follower reali da portali affidabili e puoi contare sul supporto di esperti di social media marketing.

In questo modo, potrai raggiungere il successo che desideri molto più in fretta, senza dover comprendere a tutti i costi come aumentare i follower su Instagram!

A volte, lasciarsi aiutare è la scelta migliore che si possa fare. Che dire di più? Pensaci bene!