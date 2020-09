“Colazione con Salvini”, il leader della Lega a Loano: incontro in piazza Rocca

Loano. Matteo Salvini nella Riviera di ponente: confermato l’appuntamento savonese del leader della Lega a Loano, a meno di 48 ore dalla fine della campagna elettorale per le Regionali 2020 in Liguria.

Dopo le recenti visite ad Albenga, per l’inaugurazione del point Lega dedicato alla memoria di Rosy Guarnieri (leggi qui) e le tappe a Cairo Montenotte (leggi qui) e a Savona (leggi qui), il leader del Carroccio Matteo Salvini torna nuovamente nel savonese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre, al mattino. Dopo un collegamento in Rai ad “Uno Mattina”, Salvini incontrerà i cittadini di Loano, e non solo, presso “Zenbo Cafè” di piazza Rocca, alle 9,30.

Dopo un’ora e mezza circa, il leader della Lega si trasferirà a Sanremo, dove incontrerà i cittadini, alle 11,30, in piazza Colombo.

Il pomeriggio, poi, sarà interamente dedicato all’area genovese, con due tappe: alle 15,45, incontro con i cittadini in piazza Settembrini; alle 18,30, chiusura della campagna elettorale di coalizione al “Ten Moody” di Largo XII Ottobre 47R.

In serata, infine, un altro doppio appuntamento: alle 20,30, incontro pubblico in piazza Gagliardo a Chiavari; alle 21,30, cena con militanti, sostenitori e simpatizzanti alle Cantine Bisson.