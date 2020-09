Coda di 7 km sulla A10, ecco le chiusure notturne

Ponente. Mattinata difficile per la viabilità autostradale sulla A10, dove al momento sono segnalate code di 6 km tra Spotorno e Pietra Ligure, in direzione Francia, per traffico intenso. I rallentamenti e i disagi sono iniziati fin dal primo mattino.

Rallentamenti di 4 km sono indicati anche nel tratto tra Savona e Spotorno, sempre in direzione ponente.

Sulla corsia opposta l’incidente avvenuto alle 13 e 15 sta mandando in tilt la circolazione autostradale, nel tratto tra Feglino e Spotorno, in direzione Genova: le code ad ora hanno raggiunto i 2 km e si consiglio l’uscita al casello di Finale Ligure in attesa della rimozione dei mezzi incidentati, dei rilievi e della messa in sicurezza del tratto.

Ecco invece il programma di chiusure notture dal 14 settembre al 18 settembre:

TRONCO A6

IN DIREZIONE SAVONA

• La tratta compresa tra gli svincoli di Ceva e Millesimo sarà chiusa le notti dal 13 al 16 settembre 2020 dalle ore 22:00 alle ore 06:00. La tratta riaprirà la mattina del 17 settembre. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Millesimo.

• La tratta compresa tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro sarà chiusa dalle ore 22:00 di giovedì 17 settembre 2020 alle ore 06:00 di venerdì 18 settembre 2020. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Niella Tanaro.

IN DIREZIONE TORINO

• La tratta compresa tra gli svincoli di Niella Tanaro e Mondovì sarà chiusa dalle ore 22:00 di mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 06:00 di giovedì 17 settembre 2020. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Mondovì.

TRONCO A10

IN DIREZIONE FRANCIA

La tratta tra Savona e Spotorno sarà chiusa dalle ore 22:00 di lunedì 14 settembre 2020 alle ore 06:00 di martedì 15 settembre 2020. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale alla stazione di Spotorno.

Contestualmente alla chiusura di cui sopra, anche i servizi di rifornimento e ristorazione dell’area di servizio Valleggia Nord saranno sospesi nei medesimi orari. Sarà possibile usufruire dei medesimi servizi presso l’area di Ceriale Nord.

IN DIREZIONE ITALIA

La tratta tra Spotorno e Savona sarà chiusa dalle ore 22:00 di martedì 15 settembre 2020 alle ore 06:00 di mercoledì 16 settembre 2020. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale alla stazione di Savona.

L’Area di Servizio Valle Chiappa sarà chiusa dalle ore 22:00 di giovedì 17 settembre 2020 alle ore 06:00 di giovedì 18 settembre 2020. Sarà possibile usufruire dei servizi di rifornimento e ristorazione presso le aree di Conioli e Ceriale Sud.