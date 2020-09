Ciangherotti (FI): “Ottimo il risultato del presidente Toti, ringrazio Melgrati per il sostegno ad Albenga”

Albenga. Elezioni finite con la vittoria scontata del governatore della Liguria Giovanni Toti. «Un successo ampiamente meritato da parte di chi ha saputo governare con serietà e grande attenzione la regione”. Lo dice Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, che ha ottenuto 1.436 preferenze.

“Ho conquistato su Albenga oltre 800 preferenze. Molti voti su Alassio e in altre città sono arrivati grazie dal sostegno costante e fondamentale di Marco Melgrati, nostro coordinatore provinciale. Ringrazio tutti gli elettori che hanno voluto scrivere il mio cognome sulla scheda rosa. Il simbolo, nonostante le difficoltà, è riuscito comunque ad emergere e questo è tutto merito del nostro Coordinatore provinciale”.

Ma ci sono anche spunti sui quali riflettere sul futuro politico, soprattutto ad Albenga, città ora governata dal centrosinistra: “Ho davvero apprezzato che almeno due assessori della giunta Tomatis abbiano sostenuto la nostra lista nel loro elettorato, dopo aver compreso che col centrosinistra non si va più avanti. Un atteggiamento che, se da una parte può solo che far piacere, dall’altra apre nuovi scenari nella politica locale”.

“Adesso il sindaco Tomatis, per sopravvivenza, cambi atteggiamento nei confronti dell’opposizione che non è più minoranza”. Infine Ciangherotti si dice “soddisfatto per la riconferma di Claudio Paliotto che continuerà a governare per altri cinque anni Zuccarello, unico Comune al voto in provincia di Savona. Un amministratore che ha lavorato bene per migliorare un paese da sempre considerato uno dei tesori del nostro entroterra”.