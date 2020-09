Ceriale. Questa mattina la segnalazione da parte di alcuni cittadin al vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano: rottura per una tubazione dell’acquedotto con conseguente sversamento sul rio Torsero.

Il guasto si è verificato nella frazione di Peagna, in località Capriolo.

Foto 2 di 2



Immediata la chiamata alla Servizi Ambientali, che ha attivato subito il personale tecnico necessario per l’intervento.

La tubazione danneggiata è stata ripristinata in breve tempo senza dover svuotare le vasche, evitando quindi disagi per i cittadini della zona per l’approvigionamento idrico.

Ora la situazione è tornata alla normalità.