Ceriale Progetto Calcio, una borraccia di alluminio per tutti i tesserati

Ceriale. Il Ceriale Progetto Calcio abbraccia la filosofia plastic free e regala a tutti i tesserati la borraccia di alluminio.

Le nuove linee guida per il contenimento della pandemia da Covid-19 prevedono che ogni atleta abbia a disposizione una borraccia personale ed è così che è nata l’idea di realizzarne una totalmente brandizzata Ceriale Progetto Calcio.

“Un progetto – spiegano dal reparto comunicazione cerialese – concretizzatosi grazie alla collaborazione con un nuovo sponsor che ha accolto con entusiasmo l’idea e finanziato in toto l’acquisto del materiale. La Pasticceria Mambrin di Ceriale si è resa disponibile e la sinergia si è concretizzata in pochi giorni”.

“Oltre ad un discorso prettamente igienico e di linee guida – racconta Elena Andreo – vogliamo sensibilizzare i ragazzi sui temi della tutela dell’ambiente e la sostenibilità. Per questo motivo abbiamo optato per una borraccia in alluminio che possa aiutarci a ridurre il consumo di plastica ed ovviare al noioso problema delle bottiglie abbandonate in campo a fine allenamento/partita. Le borracce verranno consegnate nei prossimi giorni, in concomitanza con la ripresa delle attività delle varie leve, ed ogni tesserato del Ceriale, dalla prima squadra ai bimbi più piccini, ne riceverà una in omaggio”.

“Questo è solo il primo step – prosegue -, siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, sarebbe interessante che si venisse a creare una collaborazione con il Comune o con un privato per l’installazione di una casetta dell’acqua in prossimità del Merlo o di un erogatore di acqua microfiltrata ed eliminare totalmente l’utilizzo delle bottiglie in plastica per gli atleti. Nel frattempo, ringraziamo nuovamente Giovanna, Simona e Silvia Mambrin per aver abbracciato il progetto ed averci fornito il materiale per iniziare questa nuova stagione in sicurezza“.

Per chi volesse, è possibile anche acquistare la borraccia e personalizzarla come si preferisce per renderla ancora più particolare. Per maggiori informazioni rivolgersi in segreteria.

Le sorelle Silvia e Simona Mambrin