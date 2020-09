C’è allerta arancione ma l’ambulante non lo sa

Savona. Mercato sospeso oggi a Savona da un’ordinanza del sindaco Caprioglio, a causa dell’allerta arancione per temporali diramata per questa mattina fino a mezzogiorno.

La comunicazione, però, evidentemente non ha raggiunto per tempo tutti gli ambulanti. E così questa mattina all’alba uno di loro si è regolarmente presentato in via Guidobono, dove ha iniziato ad allestire il suo banco.

Foto di Simona