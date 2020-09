Carige, vertice con i sindacati su piano di rilancio: “Ora servono i fatti”

Liguria. “Registriamo dalle parole dell’ad di Carige Francesco Guido che il rilancio della banca non è in discussione. Bene, ma va detto con chiarezza che il rilancio, per essere tale, non può prescindere dai lavoratori e dalla loro valorizzazione professionale. Se Carige infatti oggi è ancora in piedi ciò si deve proprio ai sacrifici dei lavoratori e allo spirito di servizio con cui anche nei momenti più difficili hanno garantito l’operatività e assicurato alla clientela servizi di qualità”.

Questo il commento di Vilma Marrone, segretaria nazionale di First Cisl, al termine dell’incontro tra i sindacati e i vertici di Carige.

“E’ positivo, in ogni caso, che sia stata ribadita la volontà di non abbandonare il territorio e di non spingere sulla leva della finanza per fare profitti, tenendo al cento della mission della banca il lavoro e i lavoratori aggiunge – E’ il momento di passare dalle parole ai fatti”.

“La banca ci ha comunicato che in parallelo all’avvio della procedura di esodo e alla chiusura delle filiali, a gennaio 2021 verranno assunti 22 lavoratori – dichiara il rappresentante aziendale di First Cisl in Carige Matteo Muzio – Non ci saranno ulteriori tagli rispetto a quanto previsto dal piano industriale: questo è fondamentale per noi. Per una valutazione definitiva bisognerà però attendere i prossimi incontri”.