Carcarese, primo gol in biancorosso per Gabriele Brovida: “Passare il turno è un’iniezione di fiducia”

Altare. L’Olimpia Carcarese chiude la prima fase di Coppa Liguria imbattuta, con un bilancio di un pareggio e due vittorie. I biancorossi hanno avuto la meglio per 3 a 1 in trasferta sull’Altarese e grazie a questo successo hanno vinto il girone.

Tra i protagonisti della partita si è messo in luce Gabriele Brovida. L’attaccante classe 2000, oltre ad un assist e alla rete del 3 a 0, è stato partecipe di numerose azioni, risultando spesso incontenibile per la difesa giallorossa.

Viene da chiedersi cosa abbia mangiato prima della partita. “Al solito, ho mangiato un po’ di voglia di far bene – scherza “Lele” – perché erano due partite che creavo occasioni e non riuscivo a fare gol. Sono riuscito prima a far fare gol a Zizzo e poi finalmente a chiudere la partita, facendo il mio primo gol in biancorosso“.

Solamente nel finale la squadra carcarese è un po’ calata. “Una buona prestazione, ma potevamo fare meglio – sottolinea Brovida -. Abbiamo avuto questa flessione che ci è costata il gol, secondo me era straevitabile, quindi ha un po’ sporcato la prestazione che sarebbe stata molto più positiva con un 3 a 0, e potevamo farne di più. Però è stato importante vincere e passare il turno“.

La Carcarese approda agli ottavi di finale della competizione. “Passare il turno era uno dei nostri obiettivi – conclude l’attaccante -. Passarlo è un’iniezione di fiducia in più per le partite che verranno“.