Carcarese, Loris Chiarlone: “Buonissima prestazione, ci è mancato il gol”

Carcare. Il debutto stagionale ufficiale dell’Olimpia Carcarese è avvenuto sul campo del Millesimo per la prima giornata della Coppa Liguria.

La partita è terminata col risultato di 0 a 0, ma le occasioni da rete ci sono state. Ad esaminarla è l’allenatore Loris Chiarlone. “È stata una buonissima prestazione – commenta -. Forse all’inizio siamo partiti anche un pelino contratti e abbiamo dovuto prendere le misure, ma poi, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo un po’ preso campo e abbiamo davvero creato cinque o sei palle gol nitide. Ci è mancato il gol, che non è poco, però c’è tempo per lavorare. Sicuramente lavoreremo tanto su questo”.

Le squadre non scendevano in campo da quasi sette mesi. “Tornare a giocare per dei punti in palio è sicuramente bello dopo questo periodo un po’ brutto – afferma il mister -. Le sensazioni sono sempre quelle belle, le emozioni, i tifosi sempre presenti. È proprio emozionante tornare sul campo e vedere la squadra giocare così sicuramente mi gratifica“.

La prossima avversaria sarà l’Aurora. “Altra sfida importante, bella, stimolante – dice Chiarlone -. Speriamo di fare ancora degli step in più durante queste partite per arrivare il più pronti possibile all’inizio del campionato. Si torna al Corrent, dove speriamo di regalare qualche gioia ai nostri tifosi e a tutti quelli che ci seguono, perché se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi”.