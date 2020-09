Carcarese, Edoardo Gandolfo: “Una bella serata, la partita ci ha dato buone risposte”

Carcare. Dopo tanti anni è tornato il più importante derby della Val Bormida, quello tra Cairese e Carcarese. Lo hanno vinto i gialloblù, com’era lecito attendersi, alla luce delle due categorie di differenza, aggiudicandosi il Memorial Franco Bagnasco.

I biancorossi, però, si sono fatti valere, tenendo testa, per lunghi tratti dell’incontro, agli avversari. Lo conferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo, che al termine della partita dichiara: “Oggi è stata la nostra prima uscita, la nostra prima amichevole. Penso che la squadra abbia tenuto bene il campo. Tenuto conto che era una squadra nuova per nove undicesimi, penso che abbiamo avuto delle buone risposte. Peccato per i due gol presi in maniera rivedibile, però sono tutto sommato soddisfatto“.

“In primis è stata una bella serata, una bella atmosfera – prosegue Gandolfo -. Dopo il periodo che tutti noi abbiamo vissuto, rivedere così tanta gente al campo e rivivere un po’ di quelle sensazioni dei derby passati è stato bello. È stato ancora più bello che tutto ciò sia stato fatto per ricordare Franco Bagnasco che è stata una bandiera della Carcarese e una figura molto importante anche a Cairo”.

Domenica la Carcarese affronterà la prima partita ufficiale, ospite del Millesimo in Coppa Liguria. “La coppa innanzitutto per noi deve essere anche un percorso di crescita – spiega il Ds -. Come detto la squadra è nuova e di fatto sarà la nostra seconda uscita; però è una partita ufficiale contro un’ottima squadra che sta facendo bene negli ultimi anni. Possiamo arrivarci pronti e giocarci le nostre carte“.

Il direttore sportivo conclude con un augurio: “Oggi ci tengo particolarmente a fare gli auguri a Stefano Odella, nostro portiere, che saluto. La scorsa settimana ha avuto un incidente in moto, però sta bene, domani probabilmente lo dimetteranno. Gli faccio i migliori auguri di compleanno, di pronta guarigione, da parte mia, di tutta la società e la squadra”.