Carcarese “B”, a disposizione di mister Siri l’esperienza di Torello e Sozzi

Carcare. Altri due innesti di esperienza per l’Olimpia Carcarese “B”, formazione che sarà guidata da mister Matteo Siri e prenderà parte al campionato di Seconda Categoria.

In attacco arriva il classe 1988 Mattia Torello, giocatore polifunzionale, un asso del reparto offensivo che dopo alcuni anni di inattività torna a vestire la maglia biancorossa.

Un’altra stagione con la Carcarese anche per il difensore Mattia Sozzi, leva 1996, in arrivo dalla prima squadra di mister Chiarlone e uno dei protagonisti della vittoria ai playoff che ha portato i biancorossi in Prima Categoria.