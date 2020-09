Carcare. Ha fatto tappa anche a Carcare nella sede dello stabilimento Noberasco il vicesegretario e deputato della Lega Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal senatore e vice presidente della commissione Industria al Senato Paolo Ripamonti, dall’onorevole Sara Foscolo e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

A ricevere la delegazione l’Ad Mattia Noberasco, che ha illustrato le peculiarità dell’azienda, non solo mettendo in luce gli aspetti positivi della produzione e delle strategie che hanno fatto sì che il marchio diventasse leader del settore su scala nazionale, ma anche affrontando questioni spinose per l’industria, ovvero i gravi problemi che affliggono la logistica, nonché la mancanza di servizi concreti che in altri Paesi europei sono di supporto a chi produce e crea occupazione.

La solidità e l’avanguardia del marchio hanno sorpreso positivamente il numero due della Lega, che ha rimarcato come la Liguria sia stretta nella morsa di infrastrutture obsolete e da riqualificare, nonché, come indicato dai presenti, occorra rendere concreto lo studio di fattibilità della Carcare-Predosa, che in pochi chilometri collegherebbe il Savonese alla Val Padana.

A tal proposito, Mattia Noberasco ha annunciato un ulteriore sviluppo dell’azienda, che ha acquistato uno stabilimento di trasformazione nel bergamasco, da considerare come mini hub di emergenza, nonché un appoggio logistico alla sede carcarese.

Dopo Carcare, il deputato era atteso a Ferrania in visita alla Cartiera Carrara, accompagnato dall’amministratore unico del Parco Tecnologico Valbormida Srl, Francesco Legario, e, a seguire, alla Piaggio Aero Industries di Villanova d’Albenga.