Cantine aperte ai turisti per affrontare la crisi: le degustazioni a Colla Micheri

Degustazioni nelle cantine del Ponente si sono sempre svolte (a dire il vero in un numero limitato di cantine), ma dopo la pandemia che sta rivoluzionando non solo il mondo del vino, cantine e vigneti sono diventati un modo per affrontare, se non alla pari almeno con armi non spuntate, la crisi. Iniziative che il “vecchio cronista” aveva auspicato da tempo, sulla falsariga di quel che da decenni fanno cantinieri e vignaioli in Langa o nel Senese.

Questa estate, alla lunga lista di vignaioli che aprono le loro cantine al turismo (BioVio, Torre Pernice, Turco, Tenuta Maffone, A Maccia, Podere Grecale, Durin, Ramoino, aggiungendo l’Enoteca regionale sede di Ortovero con Vite in Riviera, solo per citarne alcuni), si è aggiunta una vera e propria novità, Cascina Praiè ad Andora, acquisita di recente dal gruppo di Marco Luzzati che, poche settimane fa, ha inglobato anche Casa Lupi di Pieve di Teco.

Così le serate dedicate alle degustazioni organizzate per tutta l’estate a Colla Micheri, terrazza collinare sul mare di Andora, proseguono anche a settembre, al mercoledì e al sabato, con una novità. Accanto ai vini di Cascina Praiè, infatti, si potrà degustare anche una selezione dei vini di Casa Lupi e scoprire le differenze tra le due cantine. Il tutto, come sempre, accompagnato da sfiziosi stuzzichini preparati con i prodotti dell’azienda agricola PEQ Agri, capofila del gruppo Luzzati. Prenotazione obbligatoria al 3517135050.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa e Stefano, per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.