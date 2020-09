Campus universitario di Savona pronto a ripartire: ecco i servizi a disposizione degli studenti

Savona. Dopo la forzata pausa dovuta all’emergenza Covid-19 il Campus universitario di Savona si sta preparando a riaprire ai propri studenti. “Il campus non ha mai chiuso – fanno sapere dalla polo universitario – garantendo con il proprio personale la gestione dell’emergenza, la didattica a distanza e i servizi di base, ma ora, è pronto a ripartire”.

Da giugno presso la biblioteca è iniziato il servizio prestito libri su appuntamento. Da lunedì 14 settembre invece la biblioteca aprirà anche come sala studio a disposizione di tutti gli studenti iscritti all’ateneo genovese, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Nel rispetto delle regole anti Covid, in questo momento l’accesso è a numero limitato e solo previa prenotazione, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito del Campus (https://campus-savona.unige.it/).

“Gli studenti universitari potranno usufruire, in tutta sicurezza di 66 posti – affermano dal Campus savonese – Per quanto attiene alla didattica sono in corso i lavori di predisposizione di tutte le aule del Campus che, grazie alle nuove tecnologie utilizzate, garantiranno la possibilità di una didattica in presenza, a distanza o mista. Le nuove attrezzature consentiranno, inoltre, la registrazione delle lezioni per una visione delle stesse da parte degli studenti anche successivamente”.

“Nelle aule magne i lavori sono già terminati mentre tutte le altre aule saranno utilizzabili a partire da fine mese. Anche lo Sportello Studenti ha ripreso il servizio di accoglienza matricole in presenza. Con questi interventi il Campus è pronto ad accogliere, come sempre, i propri studenti” concludono.