Campionato Invernale del Ponente: conto alla rovescia per la 31ª edizione

Varazze. Mancano due mesi alla prima prova dell’edizione 2020/2021 del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dall’omonimo Comitato composto da Varazze Club Nautico, LNI Savona, Club Nautico Celle e LNI Sestri Ponente, con la collaborazione della Marina di Varazze, della CCNP ed il supporto di FIV e UVAI.

Come ormai tradizione il Campionato si svolgerà in due manche, la prima denominata 44 Autumn nei mesi di novembre e dicembre e la seconda, 44 Winter, dopo le festività, nei mesi di gennaio e febbraio.

Le regate, ne sono previste un massimo di dieci per ogni manche, rispetto alle cinque degli anni precedenti, si disputeranno come sempre nel tratto di mare compreso tra il golfo di Celle Ligure e l’estremo levante del golfo di Varazze. Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente per il periodo delle regate presso la Marina di Varazze.

Ammesse al Campionato le imbarcazioni stazzate ORC, IRC e ORC Gran Regata, con lunghezza fuori tutto minima di 7 metri.

Le regate si disputeranno nelle seguenti giornate: domenica 8 novembre, sabato 21 e domenica 22 novembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre per la 44 Autumn, sabato 16 e domenica 17 gennaio, sabato 30 e domenica 31 gennaio, sabato 13 febbraio per la 44 Winter. La premiazione si terrà domenica 14 febbraio.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.invernaleponente.it sul quale è disponibile il bando di regata.