Calizzano. Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla passeggiata lungo Bormida in piazza Vittorio Veneto (tra il Ponte Avvocato Angelo Nari e il Salone Giuseppe Verdi). “Continuiamo nell’attività di difesa e valorizzazione del nostro territorio, per chi ci vive e lavora, promozione e miglioramento dell’offerta per chi lo sceglie come meta turistica” spiegano in una nota dal Comune.

L’intervento di riqualificazione integrale della zona prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuova pavimentazione, sostituzione delle alberature, adeguamento ai criteri normativi di sicurezza e accessibilità, realizzazione di dotazioni tecnologiche. Lavori anche in frazione Bosco, dove verrà effettuata la sistemazione al ponte, alle arginature dell’omonimo Rio e al tratto di strada comunale a monte dello stesso.

L’importo complessivo dell’intervento di adeguamento, valorizzazione, miglioramento e messa in sicurezza, reso possibile dall’ottenimento di contributo da Regione Liguria, tramite l’attività di coordinamento ed assegnazione di Anci Liguria, è pari a 50 mila euro.