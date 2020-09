Calice, un incontro per discutere dei soccorsi legati all’outdoor: “Prepariamoci ora per quando i turisti torneranno”

Calice Ligure. Un incontro per parlare dei soccorsi legati alle attività outdoor, visto l’elevato numero degli interventi a persona che “hanno imposto agli amministratori locali una riflessione approfondita in merito”. È stato convocato a Calice Ligure e si svolgerà domani sera, alle 21, nella sala consiliare del Comune.

“La difficoltà degli stessi interventi ed il tempo a loro dedicato dalle forze dedicate a questo e ad altri servizi, Vigili del fuoco, 118, Pubbliche Assistenze, Soccorso Alpino richiedono una valutazione attenta e mirata all’esame di possibili soluzioni utili ad integrare l’attuale situazione con servizi specificatamente studiati e ad essa se possibile dedicati”, ha spiegato il sindaco Alessandro Comi.

“Riteniamo indispensabile un passaggio condiviso per valutare possibili soluzioni che potrebbero andare ad arricchire l’offerta proposta ai fruitori del nostro territorio, sempre ovviamente benvenuti, e nel contempo a garantire un’adeguata continuità di servizio ai cittadini”, ha proseguito.

“L’emergenza sanitaria tuttora in corso, con l’inevitabile calo delle presenze turistiche nelle nostre zone, ci può dare modo di organizzarci in vista della ripresa numerica che ci auguriamo interesserà i nostri comuni. L’amministrazione comunale di Calice Ligure ha avviato da tempo colloqui con le forze coinvolte in tali servizi e sarà lieta di condividere quanto emerso dagli stessi incontri con le amministrazioni ad essa limitrofe ed altrettanto interessate all’argomento e con tutti coloro che a vario titolo siano coinvolti nello sviluppo del turismo outdoor”, ha aggiunto ancora il sindaco.

“Una sinergia adeguatamente condivisa è la sola soluzione possibile. Un incontro è programmato a tale scopo per domani, 29 settembre, alle 21, presso la sala consiliare del comune”, ha concluso il primo cittadino di Calice.