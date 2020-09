Calciomercato: altri tre innesti per il Quiliano&Valleggia, due per il Vadino

Quiliano. Ancora tre arrivi per il Quiliano&Valleggia, in vista dell’imminente campionato di Prima Categoria.

Si tratta di Fabio Fiore, difensore classe 1996, Francesco Poggi, difensore classe 1996, Amedeo Serra, centrocampista classe 1999.

Per loro si tratta di un ritorno: tutti e tre erano svincolati ma con un passato nei settori giovanili quilianesi.

In Seconda Categoria, il Vadino ha tesserato Matteo Bonsignorio. Leva 1994, può giocare sia a centrocampo che in retroguardia; nelle ultime stagioni ha militato nell’Andora. Per l’attacco degli arancioneri c’è Angelo Santanelli, classe 1981, che nella sua lunga carriera ha indossato numerose maglie, tra le quali quelle di Calizzano, Ceriale, Albenga, Bardineto e Baia Alassio.

Nella foto, da sinistra: Matteo Bonsignorio, l’allenatore Alessandro Giunta ed Angelo Santanelli