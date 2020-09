Calcio, Nolese. La nuova stagione ha preso il via con rinforzi in tutti i reparti

Noli. Questa settimana sono iniziati gli allenamenti della Nolese. La squadra verrà guidata anche nel corso di questa stagione da Gabriele Balbo. Oltre all’attesa per il ritorno del derby con la Spotornese, i biancorossi dovranno cercare di confermare i miglioramenti messi in mostra nella scorsa stagione rispetto alle tre precedenti che si erano chiuse con altrettante, seppur fittizie, retrocessioni.

Per cercare di disputare un campionato soddisfacente, la Nolese si è mossa sul mercato assicurandosi le prestazioni dei centrocampisti Decia, classe 1999 ex juniores della Nolese, Francesco Desiato, classe 1994 lo scorso anno al Borghetto, Giacomo Murgia, classe 1992 da un anno fermo ma con trascorsi con Nolese e Vado, e Giacomo Tornatore, classe 1990 ex Finale che riprende dopo alcuni anni di inattività, dei difensori Pili, classe 1999 ex juniores della Nolese, e Gianluigi Padovano, classe 1992 ex Città di Finale e dell’attaccante classe 2000 Filippo Bertozzi, lo scorso anno tra le fila del Borgio.