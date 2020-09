Calcio, mondo arbitrale in lutto per la morte di Gaetano Apicella

Stella. Lutto nel mondo calcistico savonese per la scomparsa di Gaetano Apicella. Arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Savona, ha calcato per parecchi lustri i campi di calcio della Liguria evidenziando valide attitudini arbitrali. È mancato per un malore all’età di 72 anni.

È stato molto apprezzato anche nella sua attività professionale di operatore sanitario e capo sala, presso l’ospedale San Paolo di Savona, per la benevolenza e diligenza che evidenziava verso i pazienti. Vi aveva lavorato per 42 anni.

“Anche dopo il pensionamento ha proseguito nella sua qualificata assistenza a favore del prossimo bisognoso. Una preghiera per il caro Gaetano e sentite condoglianze ai familiari per questo momento di profondo dolore”. Queste le parole di Adriano Zunino, vicedelegato del Comitato provinciale savonese della Figc.

Il funerale verrà celebrato domani, martedì 22 settembre, alle ore 10, presso la parrocchia di Stella Corona. Nello stesso luogo, questa sera alle ore 19, si terrà il rosario.