Quiliano. Nella serata di ieri, sabato 5 settembre, il Quiliano&Valleggia ha organizzato il 25° Trofeo Valerio Borreani (nelle foto).

Sul campo del Picasso si sono disputate tre partite della durata di 45 minuti l’una. In apertura, successo del Legino sul Quiliano&Valleggia per 1 a 0 con una rete di Romeo al 43°.

A seguire, i padroni di casa hanno dato vita ad una partita equilibrata con il Celle Riviera, terminata a reti inviolate. Ai calci di rigore i biancorossoviola hanno prevalso per 8-7.

In chiusura, parità, 1-1, tra Legino e Celle Riviera. Verdeblù in vantaggio al 30° con Tobia, pareggio delle civette al 35° con Cerato.

Il Legino si è classificato primo con 4 punti; secondo il Celle Riviera con 2, terzo il Quiliano&Valleggia con 2.

Sempre nella serata di ieri, un torneo triangolare è andato in scena al Rizzo di Cairo Montenotte.

In apertura, l’Aurora Calcio è stata battuta dal Bragno per 2 a 0. Poi è entrato in gioco il Soccer Borghetto, che a sua volta ha sconfitto l’Aurora per 2 a 0.

Nello scontro decisivo, tra le due squadre di Promozione, in un anticipo di quello che sarà il match di Coppa Italia che le vedrà di fronte tra sette giorni, il Soccer Borghetto di mister Davide Brignoli ha avuto la meglio sul Bragno allenato da Mario Gerundo per 3-2.

Primo posto finale per il Soccer Borghetto, secondo per il Bragno, terzo per l’Aurora Calcio.

Sul campo di Genova Pra’, il Varazze Don Bosco, formazione di Eccellenza, ha battuto 1 a 0 l’Olimpic 1971, team di Prima Categoria, ex squadra di mister Gianni Berogno.

Sul fronte mercato, in Prima Categoria il Borghetto ha ufficializzato il ritorno in campo di Gianfelice Mollo. Il difensore leva 1997, in passato, ha giocato nelle giovanili del Vado e in prima squadra con la Loanesi San Francesco.

In Seconda Categoria, il Sassello ha affidato a Daniel Varaldo, suo ex numero 1, il ruolo di preparatore dei portieri.