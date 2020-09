Calcio, Coppa Italia: l’Alassio FC non si presenterà ad Ospedaletti

Alassio. Un inizio di stagione decisamente difficile per il calcio dilettantistico ligure. L’elenco delle partite programmate per questo weekend ha subito un drastico taglio: tra Coppa Italia di Eccellenza, Coppa Italia di Promozione e Coppa Liguria di Prima Categoria ne sono saltate undici delle quarantove in programma.

Dieci incontri sono stati rinviati, a seguito dell’ordinanza numero 59/2020 diramata dalla Regione Liguria e viste le disposizioni della Lnd in caso di possibili casi Covid-19 tra i tesserati delle società, il comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato d’ufficio due partite della Coppa di Eccellenza, quattro della Coppa di Promozione e tre della Coppa di Prima Categoria.

Oltre a quelle già note in mattinata, non si disputerà il match tra Campomorone Sant’Olcese e Genova Calcio.

Le dieci partite verranno recuperate in data da destinarsi.

Nella Coppa Italia di Eccellenza non si giocherà la sfida tra Ospedaletti e Alassio FC. La società alassina ha comunicato che non si presenterà. Di conseguenza, all’Ospedaletti verrà attribuita la vittoria a tavolino per 3-0. L’Alassio FC subirà un punto di penalizzazione. Vedremo se riuscirà ad essere in campo mercoledì 16 settembre, quando per la seconda giornata del girone 1 dovrà affrontare l’Albenga.