Calcio, Altarese. Dopo un’estate travagliata, domani debutto con l’Aurora. Ecco la rinnovata rosa giallorossa

Estate alquanto complicata per l’Altarese. Dopo l’addio di mister Ermanno Frumento, nuovo tecnico della Veloce, sono molti i giocatori della passata stagione che hanno deciso di salutare i colori giallorossi. Il timore era quello di non vedere la prima squadra ai nastri di partenza della nuova stagione. Tuttavia, la volontà di proseguire c’è sempre stata e gli arrivi del direttore sportivo Luca Lasio e dell’allenatore Gianluca Molinaro sono stati decisivi per non alzare bandiera bianca.

“Non è stato facile allestire la squadra – commenta Luca Lasio – anche perché siamo ripartiti quasi da zero e abbiamo iniziato a lavorare dal 26 di luglio. Ho operato in simbiosi con il mister per cercare di allestire una squadra in grado di centrare la salvezza. Un grosso ringraziamento va anche ai dirigenti che ci hanno sempre sostenuto. Grazie al segretario Angelo Biglia, sempre molto attento a sbrigare tutte le faccende burocratiche, e al magazziniere Gianni Longo. E ovviamente a William Perversi, anima della società. Stiamo ancora lavorando per arrivare al campionato con qualche giocatore in più”.

Una rosa quasi completamente nuova, eccezion fatta per Luca Salani, Federico Rodino, Ben Fofana Omar Pansera, e Ergys Brahi (gli ultimi due nella foto), che domani è attesa dal debutto in Coppa Liguria contro l’Aurora (il programma completo QUI), una delle squadre meglio attrezzate del torneo.

Questa la rosa dell’Altarese stagione 2020/2021

Portieri: Davide Cirronis (1986), Denis Costa (1992)

Difensori: Amadou Diagne (1996), Alessio Eboli (2000), Gianluca Gerace (1988), Alain Giorgetti (1987), Nicolò Guastavino (1999), Luca Iacobino (1987), Luca Lasio (1983), Giorgio Rocca (1996), Mattia Valenti (2000), Luca Salani (2001)

Centrocampisti: Suel Leskaj (1997), Rigers Uruci (1997), Kadir Bajrami (2000), Giuseppe Caruso (1985)

Attaccanti: Omar Pansera (1990), Michael Capezio (1987), Ergys Brahi (1987), Ben Fofana (1996), Federico Rodino (1998), Giuseppe Rugolino (1995), Christian Staibano (2002)