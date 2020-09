Cairo Montenotte. “Brucia tutto. Brucia il bosco vicino alla casa, le fiamme stanno arrivando qui”. È questo, in sintesi, il contenuto della telefonata pervenuta nel tardo pomeriggio odierno al 112.

A segnalarlo, un abitante di Cairo Montenotte. Le fiamme sono divampate in località Rebuffelli e Ville devastando gran parte della vegetazione ma, soprattutto, minacciando le case circostanti.

Foto 3 di 3





Sul posto, sono però intervenute tempestivamente 2 squadra dei vigli del fuoco, rispettivamente di Cairo e Savona, e 3 squadre di Aib, oltre ai carabinieri.

Decisivo, però, è stato l’intervento dell’elicottero, che ha terminato i lanci proprio una manciata di minuti fa, estinguendo quasi completamente il rogo.

In questo momento, infatti, sono in corsi le classiche operazioni di bonifica e messa in sicurezza da parte dei pompieri. Ancora sconosciute, al momento, le cause che hanno dato origine alle fiamme.