Cairese, il fisioterapista Matteo Lecquio: “Stiamo rispettando la tabella di marcia”

Cairo Montenotte. Dopo circa tre settimane di preparazione e a margine del terzo test amichevole, Matteo Lecquio, il fisioterapista della Cairese, fa il punto della situazione circa lo stato di forma della squadra.

Nell’intervista realizzata dall’addetto stampa Michael Traman, Lecquio dichiara: “Ho trovato i ragazzi in buona forma perché hanno rispettato le indicazioni del nostro preparatore Caviglia. Sono arrivati già con un discreto stato di forma. Poi grazie al lavoro di riatletizzazione e successivamente la preparazione vera e propria, adesso si inizia già a vedere qualcosina. In generale i ragazzi stanno bene“.

“A livello muscolare non ci sono casi da monitorare – prosegue -. Abbiamo qualche problemino su alcuni giocatori, però sono tutti problemi dovuti ad impatti e contusioni. A livello muscolare, al momento, non ne abbiamo. Stiamo rispettando la tabella di marcia“.

Considerato che il campionato è diviso in due fasi, sarà fondamentale partire bene. “Stavamo già lavorando in questo senso – ammette Lecquio -. Era già nell’aria, quindi a livello atletico non ci sarà nessuna modifica. Noi facciamo la nostra strada”.