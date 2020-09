Cairese contro Carcarese: domani sera torna il derby della Val Bormida

Cairo Montenotte. Nella serata di domani, domenica 6 settembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30, lo stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte sarà teatro dell’incontro tra Cairese e Olimpia Carcarese, valido per la sesta edizione del Memorial Franco Bagnasco.

Come già sperimentato in occasione del test con il Millesimo, verranno messe in campo tutte le precauzioni e attuati i protocolli per il contenimento del Covid-19 a tutela di coloro che decideranno di recarsi presso l’impianto sportivo.

Dopo aver dato le coordinate spazio-temporali dell’evento, ora passiamo a illustrare quattro motivi per cui varrà la pena recarsi domani sera a Cairo Montenotte.

In primo luogo, la partita sarà l’occasione per ricordare la figura di Franco Bagnasco, personaggio sportivo legato fortemente alla nostra valle diventato bandiera della Carcarese e che ha lasciato un ricordo indelebile nell’ambiente biancorosso. Inoltre, ha anche legato il suo nome al mondo gialloblù, iniziando ad allenare le formazioni giovanili per poi approdare sulla panchina della prima squadra.

Cairese e Carcarese non si incrociano sul rettangolo verde da quasi un decennio. Memorabile fu la stagione dei quattro derby, due dei quali valevoli per la promozione in Eccellenza. Sarà una vera e propria festa del calcio valligiano, animata non soltanto dalla sana rivalità sportiva tra due piazze molto seguite e che hanno scritto pagine importanti del calcio provinciale e regionale ma anche dalla voglia di ritrovarsi a tifare per i propri colori dopo mesi di lockdown e di porte chiuse.

I tifosi gialloblù assisteranno alla presentazione ufficiale della prima squadra. Poco prima dell’inizio della gara, infatti, i giocatori sfileranno davanti alle tribune per salutare i sostenitori a una settimana dall’inizio ufficiale della stagione, che vedrà la Cairese impegnata domenica 13 settembre contro il Varazze in Coppa Italia.

Infine, sarà una partita ricca di contenuti anche dal punto di vista tecnico. La Cairese ha sperimentato varie soluzioni di gioco nelle prime uscite stagionali e sarà interessante vederne gli sviluppi a una settimana dal debutto. Lato Olimpia Carcarese, l’estate ha portato tanti giocatori di categoria superiore che si sono aggiunti a una rosa già di assoluto rilievo. La squadra è tra le candidate alla vittoria del torneo di Prima Categoria e non potrà che trarre indicazioni importanti da una partita contro una compagine che si appresta a disputare il campionato di Eccellenza.

Potrete seguire la diretta testuale della partita su www.ivgsport.it.