Cade mentre arrampica sulla falesia Reseghe a Calvisio, soccorso con l’elicottero

Finale Ligure. E’ stato soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco il climber di origine tedesca che, questo pomeriggio, è caduto mentre era impegnato in un’arrampicata sulla falesia Reseghe a Calvisio, sopra Finale Ligure.

A soccorrerlo sono stati i tecnici del soccorso alpino ed i vigili del fuoco di Finale Ligure insieme alla croce bianca finalese e all’automedica del 118.

I tecnici del soccorso alpino ed i vigili del fuoco raggiunto a piedi il punto in cui il giovane è caduto. Una volta arrivati, gli operatori hanno fatto discendere dalla parete le altre persone ancora impegnate nell’arrampicata.

In seguito le squadre di soccorso hanno identificato una zona idonea per permettere a Drago di verricellare. Le squadre hanno stabilizzato l’infortunato sulla barella spinale, in quanto il ragazzo lamentava dolori alla colonna sulla parte lombare.

Stabilizzato il paziente, le squadre a terra lo hanno spostato in una zona idonea per il suo trasferimento a bordo del mezzo. E’ stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.