Cadavere nel torrente Varatella a Toirano: è un anziano

Toirano. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo riverso lungo il letto del torrente Varatella a Toirano, all’altezza del ponte medioevale, facendo così scattare l’allarme.

La segnalazione è arrivata intorno alle 11.00 di questa mattina.

Immediato l’intervento sul posto da parte di sanitari, 118, vigili del fuoco e carabinieri. La persona deceduta è un anziano di circa 80 anni, residente nella provincia di Aosta, che si trovava in vacanza nel borgo del ponente savonese.

Stando alle prime informazioni e secondo una prima ricognizione del cadavere da parte del medico legale, si tratterebbe di una morte naturale: non sono stati trovati segni di violanza o altri elementi che possano far propendere per altre ipotesi, tuttavia proseguono le indagini.

L’80enne aveva problemi di salute e resta da capire come sia finito nel torrente toiranese: il decesso risale quasi certamente a ieri sera o a questa notte, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

I carabinieri stanno ascoltando i parenti dell’anziano e raccogliendo altre testimonianze per ricostruire la vicenda e il decesso dell’uomo. Del caso è già stata informata la Procura savonese.

Aggiornamenti in corso