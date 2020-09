Buona partenza per l’Italia Under 21

Con il piede giusto, usando una metafora calcistica, gli Azzurrini di mister Nicolato a Lignano battono 2-1 in amichevole la Slovenia, primo test in vista della partita di qualificazione agli Europei di categoria con la Svezia (Kalmar, 8 settembre). Decidono i calci piazzati di Colpani e Melegoni (rasoiate di ottima qualità), entrambi prodotti del vivaio Atalanta.

La Slovenia ha chiuso in nove: 85° gomitata di Karic, rosso diretto per lui cui ha fatto seguito 86° Stojinovic (S). All’87° anche il coach Gliha.

Esito negativo per i tamponi prontamente effettuati fino a notte inoltrata da tutti i calciatori e dal gruppo squadra della Nazionale Under 21: gli Azzurrini sono dunque potuti scendere regolarmente in campo nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il calciatore risultato positivo, che era stato già testato nuovamente mercoledì sera è stato valutato e pur restando totalmente asintomatico ha lasciato comunque il ritiro per far rientro alla propria sede nelle modalità concordate con la ASL competente tempestivamente avvertita anche sui nuovi esiti. Ad ulteriore garanzia, il programma della Nazionale Under 21 in vista della gara di qualificazione subirà alcune variazioni che saranno comunicate in seguito.

Italia – Slovenia 2-1

34′ Colpani (I), 37′ Melegoni (I), 77′ Matko (S).

Formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Plizzari; Casale, Varnier, Bettella, Tripaldelli; Colpani, Melegoni, Maleh; Sottil, Se. Esposito, Raspadori.

A disp.: Del Favero (GK), Adjapong, Esposito Sa., Carraro, Salcedo, Ranieri, Cuomo, Zanellato, Maggiore.

All.: Nicolato.

Slovenia (4-4-2): Vekic; Rogelj, Brekalo, Horvat, Gnezda; Stor, Rom, Stojinovic, Sostaric; Celar, Gorencs.

A disp.: Frelih (GK), Ploj, Zec, Pišek, Medved, Kryeziu, Karic, Zaletel, Matko, Rener.

All.: Gliha.