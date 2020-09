Bufera su Distilo per la frase “Albenga a nescia”. Lega: “Commento triste, poco rispetto dei cittadini”

Albenga. Effetti e ripercussioni politiche delle elezioni regionali colpiscono Albenga.

Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale Diego Distilo, candidato con Fdi nonostante appartenga di fatto ad una maggioranza di centrosinistra, è la Lega ingauna ad andare all’attacco: “Un commento triste quello del presidente del Consiglio comunale di Albenga che va contro chi non l’ha sostenuto, dimenticandosi che il voto è espressione di sovranità del cittadino e quindi deve essere rispettato sempre e politicamente interpretato…” afferma il segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di minoranza Cristina Porro.

“La frase di Distilo può essere mal interpretata, l’anno scorso Albenga era “nescia…”, lo stesso quando ha fatto un ottimo successo o la è solo quando perde? Capisco che bruci perdere per uno 0,13%, ma in fondo questa è la sua politica, un giorno si canta ‘Bella Ciao’ e l’altro giorno ci si lamenta dei voti non presi dalla destra”.

“Come gruppo Lega vorrei rincuorarlo, informandolo che tanto in Regione saranno portate sul tavolo le problematiche di Albenga e avranno la competenza di affrontarle nel modo giusto, anche senza di lui” conclude la capogruppo leghista.