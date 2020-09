Bracciale, il Murialdo primeggia al torneo di Firenze

Murialdo. Il Murialdo si è aggiudicato il torneo intitolato a Gino Brachetti, andato in scena nello storico sferisterio delle Cascine a Firenze.

Lo ha fatto battendo in finale proprio la formazione di casa: sul 4-4 break della formazione ligure che si è imposta per 7-4. Terzo posto per la San Leonardo che batte l’Acli Macerata sempre per 7-4.

In semifinale il Murialdo si era imposto sulla San Leonardo mentre il Club Sportivo Firenze aveva battuto l’Acli Macerata.

La finale 1°/2° posto:

Murialdo – Centro Sportivo Firenze 7-4

Murialdo: Michele Franco, Filippo Bertolotto, Christian Fantuzzi. Mandarino: Daniele Bertolotto.

Centro Sportivo Firenze: Rodolfo Sorcinelli, Paolo Petruzzi, Luciano Trere, Matteo Sani, Alessio Di Matteo, Leonardo Angelelli. Mandarino: Giampaolo Falenza.

La finale 3°/4° posto:

San Leonardo Imperia – Acli Macerata 7-4

San Leonardo Imperia: Christian Di Curzio, Mattia Clozza, Mattia Crescente, Michele Gerini. Mandarino: Claudio Motosso.

Acli Macerata: Luca Gigli, Antonio Marinelli, Gianluca Gagliardini, Alessandro Coluccini. Mandarino: Luca Crescimbene.