Bormida in festa per le cento candeline di nonna Giovanna

Bormida. Il paese in festa per un compleanno speciale. Il sindaco Daniele Galliano e il parroco, Don Gianni, hanno celebrato il traguardo di Giovanna Vignolo, classe 1920, giunta alle cento candeline in splendida forma.

“Oggi per Bormida è una giornata speciale, grazie ai nostri anziani che sono le radici e il sapere del nostro paese”, commenta il primo cittadino.

E prosegue: “Ci stringiamo intorno a te, ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Grazie per la tua presenza serena e forte all’interno della nostra piccola comunità e per l’esempio nei valori fondamentali. L’amministrazione comunale si fa portavoce e si unisce agli auguri più sinceri dei bormidesi, estesi anche alla tua famiglia”.