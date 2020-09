Borgio Verezzi, tutto pronto per l’ottava edizione della Vertical

Borgio Verezzi. Domenica 6 settembre, con partenza alle ore 9.30, si correrà l’ottava edizione della Vertical Verezzi, classica che si corre sul Running Park RunRivieraRun VV di 5,85 km circa.

La manifestazione, competitiva a passo libero e aperta a tutti, si svolgerà, seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19, con partenza (ore 9.300) da Via Matteotti a Borgio e arrivo in Piazza Gramsci a Verezzi.

I camminatori potranno percorrere il Percorso arrivando in Piazza San’Agostino e poi in Via Gramsci a Verezzi attraverso il sentiero geologico (circa 4 km.).

La Vertical Verezzi 2020, dopo la Up&Down di Pietra Ligure dello scorso 12 luglio e la Borgo by Night Running del 22 agosto, sarà, chiaramente, una corsa che dovrà tener conto delle normative Covid-19: mascherine obbligatorie pre e post corsa, distanziamento di 1 mt. all’atto delle iscrizioni e del ritiro pettorali, partenza a griglie di 6 persone ogni 30 secondi, no docce, no ristoro finale per evitare assembramenti, deposito borse autogestito, premiazioni per i primi 5 uomini e le prime 5 donne, premi di categoria.

La volontà di organizzatori e Amministrazione di Borgio Verezzi, che ringraziamo per aver permesso lo svolgimento della corsa, è quella di dare un segnale di ripartenza, il desiderio di creare, sempre nel rispetto delle regole, iniziative che possano essere attrattive sia per i turisti sia per coloro che amano lo sport in generale e il running ed il walking, nel caso specifico.

Iscrizioni in Via Matteotti n. 121 dalle 8 alle 8.45 e ritiro pettorali per i preiscritti dalle 8.45 alle 9.15.

Partenza ore 19.00.

L’iniziativa è organizzata dall’Asd RunRivieraRun con il supporto e il contributo del Comune di Borgio Verezzi, della Polizia Locale e delle associazioni del territorio, della Croce Bianca di Borgio Verezzi per il presidio del percorso, oltre agli immancabili Angels RunRivieraRun.

Gli Sponsor ufficiali dell’evento sono: Fondocasa, Caffè Giovannacci, Bagni Lido di Borgio Verezzi e Lovisolo Serramenti.