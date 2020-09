Borgio Verezzi. Rifiuti abbandonati in via dei Pasti a Borgio Verezzi da diversi giorni e scoppia la rabbia dei residenti della zona. La strada, infatti, è un itinario turistico e paesaggistico: “Non certo un bello spettacolo…”.

“Abbiamo già fatto diverse segnalazioni, considerando che a Borgio Verezzi esiste una raccolta porta a porta, ma queste criticità e problematica si ripetono ogni volta che l’operatore ecologico di zona è in ferie o assente, con rifiuti che si accumulano sulla strada” affermano gli abitanti.

“Ormai è una settimana che non fanno la raccolta e questi sono i risultati (vedi foto)”.

“Non è solo per noi residenti del quartiere, ma anche come immagine del paese: siamo in un sentiero panoramico e culturale molto frequentato da turisti e visitatori, per questo serve cura e decoro” concludono.

Del caso è stato informato anche il sindaco Renato Dacquino: “La segnalazione è stata inoltrata alla polizia municipale che sta facendo le verifiche del caso: è chiaro che non si deve più ripetere” afferma il primo cittadino.