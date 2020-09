Bocce, lo scudetto femminile si assegna a Loano

Loano. La Bocciofila La Loanese è pronta per ospitare la fase finale del campionato di Serie A femminile. L’impianto di via Alba, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre, sarà teatro degli incontri che assegneranno lo scudetto 2020.

La manifestazione si svolgerà nei campi esterni del bocciodromo di Loano ed avrà inizio alle ore 14 di sabato.

Tre delle quattro società che saranno presenti sono già note: Borgonese, Forti e Sani, Saranese.

Sabato 12 settembre le altre tre società ancora in corsa effettueranno in altra sede gli spareggi per qualificarsi a partecipare con le tre già classificate alla final four loanese. Le tre squadra ancora in gara sono Auxilium, Bassa Valle e Buttrio.

Ad effettuare le premiazioni ci saranno Roberto Favre, presidente della Federazione Europea di Bocce, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Loano.