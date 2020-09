Bergeggi, quando a “spiaggiarsi” sono gli idrovolanti

Bergeggi. Una immagine che, di certo, non si vede tutti i giorni: due idrovolanti “parcheggiati” sul bagnasciuga. E’ successo questa mattina sul litorale di Bergeggi.

Lo scatto arriva da un lettore, incuriosito da quanto stava accadendo. Con allegato un dubbio: alle imbarcazioni (e quindi forse anche agli idrovolanti) è concesso transitare sul bagnasciuga (in appositi “corridoi”) per entrare o uscire dall’acqua, ma d’altro canto quella è la “fascia di libero transito” che va lasciata totalmente libera. Solo una immagine insolita, dunque, o qualcosa che non dovrebbe accadere?

L’episodio quindi è stato segnalato anche alla Capitaneria di Porto di Savona, che si è immediatamente attivata per verificare il rispetto di tutte le normative e l’eventuale esistenza di autorizzazioni. L’esito del controllo sarà reso noto solo nelle prossime ore.

In realtà, almeno uno dei due idrovolanti dovrebbe essere quello con cui questo weekend verrà svolta una attività pubblicizzata negli scorsi giorni, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Voli di Mare” in collaborazione con la Pro Loco. Oggi e domani infatti sono previsti con idrovolante per ammirare uno dei tratti più suggestivi della costa ligure da una prospettiva unica. Fino a domani il velivolo sarà a disposizione di tutti gli appassionati, con partenza e arrivo proprio da quel tratto di costa (qui i dettagli dell’evento per chi fosse interessato).