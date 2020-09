Baseball, Serie C e Under 15: doppietta della Cairese a spese del Mondovì

Cairo Montenotte. In Serie C ancora una buona prova della Cairese che porta a casa la seconda vittoria consecutiva, ai danni della formazione del Mondovì.

Il manager Pena si affida ancora una volta a Luca Baisi quale lanciatore partente, ricevuto da Lorenzo Bonifacino che torna a difendere il piatto di casa base; il diamante vede Sechi in prima base, Andrea Torterolo in seconda, Bloise in terza base e Bellino short stop, mentre in campo esterno al centro Ferruccio, a destra Marenco ed a sinistra Ceppi.

I monregalesi iniziano la partita segnando due punti, approfittando di una sbavatura delle difesa biancorossa, difesa che sarà poi impeccabile durante il prosieguo del match: solo due valide concesse dal partente, rilevato poi da Guido Gandolfo al settimo inning e nessun punto verrà più segnato.

In attacco invece la Cairese mette a segno otto valide, tra cui spiccano i doppi di Bellino e Ceppi. Nel corso dell’incontro il manager dà spazio a Davide Torterolo in terza base, a Sulsenti in seconda base e agli esterni De Bon e Matteo Baisi. Dopo aver accorciato le distanze nel primo inning la Cairese prende il largo segnando sei punti nel corso del secondo inning e cinque al quarto, vincendo l’incontro al settimo con il punteggio di 14 a 2.

Buona la prova corale: la squadra è apparsa più concentrata, pochi errori ed alcune belle giocate in diamante spengono le mazze avversarie, ottima la presa al volo dell’esterno Ceppi che manca di un soffio la doppia eliminazione in seconda base. Il prossimo impegno per la Cairese sarà ancora sul diamante casalingo contro i Brothers.

In ambito giovanile, continua la marcia inarrestabile degli Under 15 della Cairese verso i playoff slittati al 10 ottobre in Lombardia: questa volta a farne le spese sono i pari età del Mondovì che cedono ai biancorossi con il punteggio di 13 a 5.

La partita inizia con il solito mancino Bussetti sul monte di lancio che realizzando ben otto strike out nulla concede alle mazze avversarie, una valida sola e nessun punto segnato; confermato anche Garra dietro al piatto, con Giuria in prima base, Bruno in seconda base, in terza Buschiazzo, in interbase Franchelli, mentre in campo esterno si sono alternati Rozio, Leoncini, Ricchebuono, Poddine e Satragno.

Partenza a razzo della Cairese che segna subito tre punti con Franchelli in base per ball, valida di Garra, batti e corri perfetto di Bussetti e poi Buschiazzo spinge tutti con un triplo contro la recinzione. La gara per quattro inning non regala altre emozioni e si deve arrivare alla quinta ripresa per riaccendere le mazze valbormidesi che producono altri dieci punti; tra le tante risalta la bella battuta da due basi di Satragno. Difensivamente è il momento di Leoncini dietro al piatto, mentre sul monte tocca, nell’ordine a Franchelli, Buschiazzo e Bruno che chiudono la partita sul punteggio di 13 a 5.

Domenica 27 settembre la Cairese ritorna a casa per l’ultima fatica della regular season contro il Fossano. In campo anche gli Under 12 che andranno a far visita ai pari età del Finale.

Nella foto sopra: la formazione under 15 a Mondovì

Satragno in battuta

Gandolfo sul monte

Ceppi in battuta