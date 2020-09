Banda larga, in Liguria in un anno connessioni più veloci del 19%

Liguria. Mai come in questi ultimi mesi si è (ri)scoperta l’importanza dello smartworking e della formazione a distanza, fino a prendere anche coscienza di alcuni gap non indifferenti. Ma, dati alla mano, come è messa la nostra regione a velocità di connessione a Internet?

L’osservatorio Sostariffe.it ha realizzato un’indagine a livello nazionale proprio sull’efficienza delle connessioni Internet domestiche rivelate a settembre 2020 e confrontate con l’anno precedente e ha evidenziato che “in Liguria ci sono stati rialzi nella velocità di connessione pari al 18,97%”, con una percentuale nettamente migliore rispetto ad altre regioni d’Italia, che raggiungono appena il 10%.

“Nonostante l’Italia viaggi ancora a velocità di navigazione differenti, non si può dire che nel corso dell’ultimo anno la situazione sia rimasta ferma – affermano da Sostariffe.it – Probabilmente sono stati anche lo smart working e il tempo extra trascorso in casa, per via del lockdown, che hanno in parte contribuito al miglioramento delle velocità di connessione, legato a una maggiore richiesta di connettività da parte degli utenti”.

La media nazionale ha, infatti, fatto registrare un incremento pari al 22,86%, che si è verificato in modo più o meno omogeneo in tutto il Paese, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta, in cui si registra un lieve rallentamento.