Banda Forzano, la scuola di musica riapre i battenti

Savona. La scuola di musica della Banda Forzano riapre i battenti e si prepara ad iniziare l’anno scolastico 2020-2021 con l’open day di sabato 26 settembre delle 16 nei giardini di via Verdi.

I corsi di orientamento musicale del complesso bandistico “A.Forzano” sono tenuti da docenti qualificati e hanno lo scopo di formare le giovani leve che entreranno a far parte dell’organico stabile del complesso. Lo studio, articolato in due lezioni settimanali, comprende rispettivamente una lezione di teoria musicale-solfeggio e una di strumento. Per gli allievi delle classi avanzate è previsto, inoltre, lo studio della musica d’assieme attraverso prove in formazioni da camera e d’orchestra nella “Forzano Junior Band”, grazie alla quale, gli allievi, si potranno confrontare con i primi concerti pubblici organizzati per questa formazione giovanile.

Durante l’open day di sabato 26 settembre i vari allievi dei corsi musicali si esibiranno riuniti in formazioni cameristiche e piccoli ensemble, dando la possibilità per tutti coloro che hanno un particolare interesse per la musica, dai più piccoli ai più grandi, di avvicinarvisi e, attraverso un dialogo con gli insegnanti dei vari corsi e con gli allievi stessi, in modalità peer-to-peer, potranno decidere quale sia lo strumento che più soddisfi le sue aspettative.

Ulteriori informazioni riguardanti i corsi di musica e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della Banda, raggiungibile presso questo link o tramite il codice QR posto sui volantini e i manifesti dell’iniziativa.

La Forzano invita calorosamente la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa nel rispetto delle misure di prevenzione per la diffusione del Covid-19.