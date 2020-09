Autostrade, proseguono i lavori e l’A10 va in tilt: 5km di coda in direzione Genova

Liguria. L’inizio di questo mercoledì 9 settembre parte con il “piede sbagliato”, almeno per quanto riguarda l’annoso tema del caos autostrade. In particolare in direzione Genova.

Questa mattina, infatti, sulla A10 si registra coda di 5 chilometri tra Pra’ e Aeroporto per lavori (aggiornamento delle 8.21). Una situazione che ha portato anche a ripercussioni sull’Aurelia, con il tratto tra Pegli e Sestri sotto pressione.

Code a tratti tra Masone e il Bivio A26/A10 per lavori sulla A26.

Un chilometro di coda sempre sulla A26 in direzione Gravellona Toce tra il bivio A26/A10 e Masone, sempre per lavori.