Autostrade, Lega vs autovelox in A10: “No ad installazione selvaggia. Liguri penalizzati”

Liguria. “No all’installazione selvaggia dei velox su Autofiori: liguri penalizzati da cantieri e rischio multe”. Ne è convinta la Lega che, attraverso il deputato Flavio Di Muro ha presentato un’interrogazione urgente al ministro delle Infrastrutture De Micheli, sottoscritta anche dai deputati Edoardo Rixi e Sara Foscolo, sull’installazione di nuovi autovelox sulla A10.

Ad inizio luglio, IVG.it aveva anticipato la notizia del posizionamento delle nuove postazioni, con relativa mappa (leggi qui), e poi il numero definitivo delle stesse. Poi, ci siamo “messi in macchina”, come del resto fanno decine di migliaia di persone per verificare la posizione (leggi qui).

“I liguri e il comparto turistico del Ponente rischiano di essere doppiamente penalizzati nella giungla delle modifiche al codice della strada introdotte, silenziosamente, dal governo e che prevedono anche l’installazione di nuovi velox sulle autostrade. In particolare, è notizia di questi giorni che è stata disposta l’installazione sull’A10 Autofiori, tra le province di Savona e Imperia, di ben 19 autovelox, di cui 16 già in funzione”, ha spiegato Di Muro.

“La Liguria e il Ponente in particolare sono stati gravemente penalizzati dai cantieri autostradali che questa estate hanno reso quasi irraggiungibile la regione, con code e disagi durati settimane e ancora non terminati del tutto. Non è accettabile che al danno si aggiunga ora anche la beffa con il rischio di multe a pioggia, che avrebbero solo l’effetto di aumentare la pericolosità della tratta autostradale, con continui cambi di divieti di velocità sulla tratta che disorientano gli automobilisti”, ha concluso.