Auto ribaltata ad Albenga, una donna trasportata in ospedale

Albenga. Si è ribaltata pochi minuti dopo le 8.30 un’auto con a bordo una donna nella frazione Lusignano di Albenga.

La donna coinvolta nel sinistro stradale in Largo Cepollini è stata subito soccorsa dall’automedica e dai militi della Croce Bianca di Albenga, che dopo le prime cure l’hanno trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Fortunatamente la conducente non ha riportato traumi importanti e non risulta in pericolo di vita.

Per accertare le cause dell’incidente, sul posto gli agenti stanno effettuando i rilevamenti del caso.